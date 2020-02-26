نقل جثمان مبارك عبر طائرة من المشير إلى المقابر

قال مراسل التليفزيون المصري، إن الاستعدادات تجرى الآن لاستقبال جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مشيرا إلى وجود استعدادات أخرى في مهبط للطائرات، وأضاف: "سيتم نقل جثمان مبارك عبر طائرة من مسجد المشير إلى مقابر العائلة، حيث يوجد قاعة خاصة لاستقبال كبار الزوار، فضلا عن حالة من الاستنفار الامنى في محيط المقابر ، وتم غلق عدد من الشوارع المجاورة والمؤدية إلى المنطقة".

توفي، صباح أمس الثلاثاء 25 فبراير، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد تعرضه لوعكة صحية ودخل على أثرها العناية المركزة، ويعد محمد حسنى مبارك، الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، تولى السلطة فى 14 أكتوبر 1981 خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وظل فى الحكم حتى 11 فبراير 2011، وقد ولد مبارك فى 4 مايو 1928، وتوفى اليوم عن عمر يناهز 91 عامًا.