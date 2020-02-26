تعرف على أخر كلمات مبارك قبل وفاته

قالت الكاتبة لميس جابر، إن الرئيس الراحل حسني مبارك كان رجلًا عظيمًا وحمولًا، معقبة: "لما سألته إحساسك إيه لما دخلت السجن"، رد عليها قائلًا: "عادي جدًا ياما نمنا على الرمل، لكن لا يمكن أبدًا أسيب مصر"، ولفتت "جابر" إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك نفى فكرة وجود نية لديه لتوريث الحكم، وأخبرها بأن أمريكا هي من قامت بترويج فكرة التوريث في مصر.

وأضافت: "مبارك قال لي لو أنا عايز جمال ابني يبقى رئيس، كنت دخلته الكلية الحربية، وابني كان بيساعدني فقط، ولم أفكر نهائيًا في توريثه الحكم"، ولفتت إلى أنها عندما سالت "مبارك" عن رأيه في عبد الفتاح السيسي عندما ترشح للرئاسة، رد عليها قائلًا:" ما حلتكوش غيره، خليكوا واره".