أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أن دمشق تؤكد دعمها "للجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر ولتحركات القاهرة تجاه الوضع الليبي. كما أعلن المعلم دعم بلاده للموقف الذي أعلنه الرئيس المصري بخصوص الشأن الليبي، مؤكدا أن دمشق "مستعدة لتقديم أي دعم للمصريين بهذا الشأن بغض النظر عن موقف القاهرة من قضيتنا".

وأضاف: نحن نقف مع الشعب العربي المصري الشقيق لأنهم يريدون الدفاع عن أنفسهم وعن الأمن القومي العربي.