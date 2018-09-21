القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيًا من محافظة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مواطنا فلسطينيًا من بلدة يطا جنوب الخليل، وفتشت عدة منازل في أحياء من مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، وداهمت منازل المواطنين الفلسطينيين، واعتقلت علي يوسف جبارين (44 عاما).

وأضافت أن ذات القوات اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، وداهمت منازل المواطنين الفلسطينيين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وعاثت فيها خرابا، فيما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية في محيط الخليل القديمة، والأحياء الجنوبية من المدينة، وعلى الطرق الرابطة جنوب المحافظة بحجج أمنية واهية.