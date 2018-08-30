وزيرا خارجية السعودية و روسيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة



عقد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي جلسة مباحثات في العاصمة الروسية موسكو اليوم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تناولت تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتنسيق المستمر بين البلدين من أجل الاستقرار و التنمية إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

و ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوزيرين استعرضا خلال الجلسة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.