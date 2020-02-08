مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين شمال شرقي سورية جراء حادث سير

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها وإصابة 4 آخرين، جراء حادث سير في منطقة عملية "نبع السلام"، بشمال شرقي سوريا، وقالت الوزارة في بيان نشرته يوم السبت: "5 جنود أصيبوا بجروح إثر انقلاب مركبتهم في منطقة نبع السلام".