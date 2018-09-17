القوات الإسرائيلية تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظتي بيت لحم وجنين بينهم ثلاثة إخوة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين ، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظتي بيت لحم وجنين بينهم ثلاثة إخوة .

وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال ، اعتقلت ثلاثة إخوة فلسطينيين من قرية مركة جنوب محافظة جنين عقب دهم منزل ذويهم وتفتيشه ، فيما جرى اعتقال شابا فلسطينيا من قرية وادي فوكين غرب محافظة بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.