وسائل إعلام حوثية تعلن أن طائرة مسيرة من نوع قاصف1 تستهدف مرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في السعودية
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وسائل إعلام حوثية تعلن أن طائرة مسيرة من نوع قاصف1 تستهدف مرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في السعودية

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العرب اليوم - وسائل إعلام حوثية تعلن أن طائرة مسيرة من نوع قاصف1 تستهدف مرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في السعودية

طيران التحالف
خالد عبدالواحد-صنعاء

وسائل إعلام حوثية  تعلن أن طائرة مسيرة من نوع قاصف1 تستهدف مرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في السعودية

 

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وسائل إعلام حوثية تعلن أن طائرة مسيرة من نوع قاصف1 تستهدف مرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في السعودية وسائل إعلام حوثية تعلن أن طائرة مسيرة من نوع قاصف1 تستهدف مرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في السعودية



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وسائل إعلام حوثية تعلن أن طائرة مسيرة من نوع قاصف1 تستهدف مرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في السعودية وسائل إعلام حوثية تعلن أن طائرة مسيرة من نوع قاصف1 تستهدف مرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في السعودية



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بدت كالفراشة في ظهور ساحر خلال مهرجان كان هذا العام

أجمل إطلالات أيشواريا راي على السجادة الحمراء

باريس ـ مارينا منصف

احتفلت الممثلة وعارضة الأزياء الهندية أيشواريا راي باششان الخميس، بعيد ميلادها الـ45، ويُجمع الكل أن هذه الممثلة المشهورة عالميا تزداد جمالا مع تقّدمها في العمر، حتى إن إطلالاتها تزداد إبهارا، والدليل آخر إطلالاتها في مهرجان كان السينمائي للعام 2018. واخترنا لكنّ لمناسبة عيد ميلادها، أجمل إطلالات أيشواريا راي على السجادة الحمراء: مهرجانات كان خلال مهرجان كان هذا العام بدت إيشواريا كالفراشة في إطلالة ساحرة من تصميم مايكل سينكو، وتميّز الفستان بذيل يمتد لثلاثة أمتار مع تفاصيل وتطريز خلّاب. وفي إطلالة ثانية للمصمم نفسه خطفت الأنظار بفستان أبيض مرصّع بالكريستالات، وفي العام 2017 تألّقت في مهرجان كان أيضا بفستان أحمر من تصميم رالف وروسو تميّز بطبقات الكشاكش، ولهذا المهرجان مكانة خاصة لراي، إذ تتميّز دائما بالأناقة والرقي، مثلا عندما أطلت بفستان ذهبيّ مزيّن بالترتر من تصميم روبيرتو كافالي، ومن إطلالات أيشواريا التي

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