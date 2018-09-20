طيران التحالف يشن غارة على العاصمة صنعاء والتحليق مستمر
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طيران التحالف يشن غارة على العاصمة صنعاء والتحليق مستمر

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العرب اليوم - طيران التحالف يشن غارة على العاصمة صنعاء والتحليق مستمر

طيران التحالف العربي
صنعاء - خالد عبدالواحد

شن طيران التحالف غارة على العاصمة صنعاء والتحليق مستمر

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طيران التحالف يشن غارة على العاصمة صنعاء والتحليق مستمر طيران التحالف يشن غارة على العاصمة صنعاء والتحليق مستمر



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طيران التحالف يشن غارة على العاصمة صنعاء والتحليق مستمر طيران التحالف يشن غارة على العاصمة صنعاء والتحليق مستمر



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ارتدت بنطلونًا ونسَّقت معه بلوزة على شكل خليّة النحل

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ميلانو ـ ريتا مهنا

تعدّ ويني هارلو واحدة مِن عارضات الأزياء الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية مِن أسابيع الموضة حول العالم، بعد أن ظهرت على منصات الأزياء في مدينة نيويورك ولندن، وتواصل أيضا حضورها المميز بأسبوع الموضة في ميلانو، إذ تألقت في عرض ربيع/ صيف 2019 لدار "Byblos" الشهيرة الأربعاء، إلى جانب العارضة الفرنسية ثيلان بلوندو. وبدت العارضة الكندية البالغة من العمر 24 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت بنطلونا باللون الفضي اللامع ونسّقت معه بلوزة على شكل خلية النحل بنفس اللون، كما أضافت إلى طولها الذي يصل لـ5 أقدام و9 بوصات، زوجا من الأحذية الكاحل باللون الأبيض الباهت. وأكملت هارلو إطلالتها بإضافة لون مبهج لإبراز أزيائها مع ظلال العيون الزرقاء النابضة بالحياة، رغم أن باقي وجهها بدى خاليا تمامًا من المكياج، وكانت موهبة ويني في عرض الأزياء واضحة للغاية إذ صعدت على المدرج في ثقة

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