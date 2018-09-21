وزير الخارجية اليمني يبعث رسالة خطية إلى ‏نظيره الإماراتي

بعث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، رسالة ‏خطية، إلى نظيره الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، ‏تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها ‏وتعزيزها. ‏

وسلم الرسالة، سفير اليمن، لدى الإمارات، فهد ‏المنهالي، وكيل وزارة ‏الخارجية والتعاون الدولي ‏الإماراتية أحمد ‏المزروعي، خلال لقاء جمع ‏الجانبين في أبو ظبي.‏

واستعرض الجانبان خلال اللقاء وفقا لوكالة ‏الأنباء اليمنية الرسمية- ملاحظات الحكومة ‏اليمنية على تقرير ‏المفوض السامي لحقوق ‏الإنسان المتضمن ‏مخرجات مجموعة الخبراء ‏الدوليين والاقليميين. ‏

وأعرب السفير المنهالي، عن تقدير الحكومة ‏اليمنية، لدولة الإمارات، على الموقف الداعم ‏والمساند للشعب اليمني على كافة الأصعدة. ‏

من جانبه، أكد المسؤول الإماراتي موقف بلاده ‏الثابت في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية ‏ضد المشروع الحوثي الإيراني.‏