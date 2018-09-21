وزير الخارجية اليمني يبعث رسالة خطية إلى ‏نظيره الإماراتي

بعث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، رسالة خطية، إلى نظيره الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.
وسلم الرسالة، سفير اليمن، لدى الإمارات، فهد المنهالي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أحمد المزروعي، خلال لقاء جمع الجانبين في أبو ظبي.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- ملاحظات الحكومة اليمنية على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان المتضمن مخرجات مجموعة الخبراء الدوليين والاقليميين.
وأعرب السفير المنهالي، عن تقدير الحكومة اليمنية، لدولة الإمارات، على الموقف الداعم والمساند للشعب اليمني على كافة الأصعدة.
من جانبه، أكد المسؤول الإماراتي موقف بلاده الثابت في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية ضد المشروع الحوثي الإيراني.
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تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
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