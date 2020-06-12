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روسيا تسجل 8987 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - روسيا تسجل 8987 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»
موسكو ـ العرب اليوم

 أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد تسجيل 8987 إصابة جديدة بالفيروس خلال الــ 24 ساعة الماضية في عموم روسيا ، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 511 ألفاً و 423 إصابة .

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم بأنه تم تسجيل 183 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي،ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6715 شخصا .

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روسيا تسجل 8987 إصابة جديدة بفيروس كورونا روسيا تسجل 8987 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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