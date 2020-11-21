فرار 69 سجينا من سجن بعبدا شرق بيروت والأمن يطوق المنطقة

أفاد مراسلنا في لبنان بفرار 69 سجينا من سجن بعبدا شرق بيروت. وقال إن قوى الأمن تطوق المنطقة، فيما ذكرت وسائل إعلام أن 5 سجناء لقوا حتفهم بحادث سير أثناء الهروب وتمكنت قوات الأمن من القبض على عدد من الفارين، ذكرت وسائل إعلام أن عددهم 8.