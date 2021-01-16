الأمن اللبناني يحرر أكثر من 2000 مخالفة لقرار الإغلاق العام

حررت قوى الأمن الداخلي اللبناني 2005 مخالفة أثناء تطبيق قرار الإغلاق العام في البلاد خلال يومين في الفترة من 14 يناير وحتي 16 يناير الجاري.

ودخلت لبنان فجر الخميس، الإغلاق الشامل الذي أقره المجلس الأعلى للدفاع للحد من تفشي وباء كورونا.

ومن المقرر أن تستمر حالة الطوارئ الصحية والإغلاق الشامل في لبنان حتى الـ 25 يناير، تتضمن منع الخروج إلى الطرقات وإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية بالأمس اعلنت عن تسجيل 6154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الان 243286 حالة.

كما سجلت الصحة اللبنانية 44 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ انتشار الفيروس وحتي الان 1825 حالة.