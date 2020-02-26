امتدح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، الرئيس المصري الأسبق الراحل، حسني مبارك، واصفا إياه بـ"الفرعون"، وذكر باراك، في حوار مع شبكة "CNN" الأمريكية، أن مبارك الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما كان "دبلوماسيا مؤثرا"، موضحا أن الرئيس المصري الراحل نجح في استعادة موقع القيادة تدريجيا، وإعادة مقر الجامعة العربية إلى القاهرة، وكان يُعرف بكيفية تفاوضه مع اللاعبين الآخرين، بالدرجة الأولى السعودية وسوريا، على الرغم من أن دولته كانت "الأضعف اقتصاديا".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أن مبارك "شعر بالخيانة من قبل الأمريكيين"، في إشارة إلى موقف الولايات المتحدة إزاء موجة المظاهرات التي مرت بها مصر عام 2011، مشددا على أن مصر تدفع حاليا "ثمن إزاحة مبارك عن الحكم مبكرا جدا"، واتهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي باتباع "الطرق الاستبدادية" في آخر أيام مبارك.

وأشاد باراك بتمسك الرئيس المصري السابق الراحل باتفاقية السلام مع إسرائيل "حتى عندما كانت إسرائيل تقتحم دولا عربية أخرى"، وأشار إلى أن مبارك كان متحمسا جدا إزاء اقتراحه (اقتراح باراك) على الرئيس المصري السابق أنور السادات التوجه إلى دمشق لاصطحاب الرئيس السوري السابق حافظ الأسد إلى القدس قبل توجهه إلى الكنيست الإسرائيلي عام 1977.