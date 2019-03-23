رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يصل إلى القاهرة

وصل رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي اليوم السبت إلى القاهرة في زيارة لمصر تستغرق يومين بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويجري الرئيس السيسي محادثات مع عبد المهدي تتناول دعم العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة العربية.