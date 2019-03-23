رئيس الوزراء العراقي يطلب من رئيس مجلس النواب إقالة محافظ نينوى

أفادت قناة "السومرية" بتوجيه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، رسالة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يدعوه فيها إلى إقالة محافظ نينوى ونائبيه.

وقال عبد المهدي في رسالته إنه "للإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بهدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي