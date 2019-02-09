السفير الروسي لدى كوريا الشمالية يتحدث عن قمة كيم جونغ أون مع بوتين

أعلن السفير الروسي في بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغور، أن زيارة رئيس جمهورية كوريا الشمالية، كيم جونغ أون إلى روسيا هي الأولى في جدول الأعمال الثنائي، حيث يهتم به كلا الجانبين، موسكو وبيونغ يانغ.وقال الدبلوماسي "هناك تفاهم أساسي مشترك فيما يتعلق بعقد اجتماع لزعيمي روسيا وكوريا الشمالية. الاهتمام بعقد مثل هذه القمة هو أمر متبادل. لدينا العديد من الأسئلة، التي تتطلب الدراسة واتخاذ القرار على أعلى مستوى".وأضاف السفير "في هذا الصدد، فإن زيارة رئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لروسيا هي رقم واحد في جدول أعمالنا الثنائي.

ولم يتم بعد تحديد موعد ومكان الاجتماع، بالإضافة إلى برنامج الزيارة، ويتعين القيام بذلك في الوقت المناسب".ويُتوقع أن يلتقي كيم جونغ أون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أقرب وقت. وكشف إيغور مورغولوف، نائب وزير خارجية روسيا، أن القيادة الأمريكية عبرت لروسيا عن رجائها أن تساعد روسيا على وضع جدول أعمال المباحثات المتعلقة بنزع السلاح النووي في كوريا. وأكد نائب وزير الخارجية الروسي استعداد روسيا للمساهمة في مناقشة إجراءات وخطوات تهدف إلى حل القضية النووية وغيرها من القضايا التي تواجه شبه جزيرة كوريا.