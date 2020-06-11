أعلن الجيش العراقي عن سقوط صاروخ (كاتيوشا) في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، اليوم في بيان لها أن الصاروخ الذي سقط على المنطقة الخضراء لم يتسبب بوقوع خسائر.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان الجيش العراقي قد أعلن أول أمس الاثنين عن سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي دون خسائر.

وتتعرض المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة العراقية والبرلمان العراقي والبعثات الأجنبية، إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا في عدة مرات.