أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل الشاب أحمد حرب عياد، من قطاع غزة، جراء اعتداء القوات الإسرائيلية عليه بالضرب قرب فتحة جدار الضم والتوسع في طولكرم ونقلا عن عائلة الشاب الراحل، قولها إن "نجلهم الشاب أحمد حرب عياد (32 عاما) استشهد نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له من قبل قوات الاحتلال، وذلك أثناء محاولته الدخول إلى أراضي عام 1948".