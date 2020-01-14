قضت المحكمة الجزائية في الرياض بسجن متحرش بطفل على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" لمدة 40 يوما، و70 جلدة على دفعتين، وذكرت صحيفة "عكاظ" نقلا مصادر مطلعة، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغا من مواطن سعودي يفيد بتعرض شقيقه (12 عاما) للتحرش الجنسي عبر تطبيق تبادل الصور (إنستغرام)، من جانب أحد مستخدمي هذا التطبيق.

وبسماع أقوال المدعى عليه واستجوابه ومواجهته بما هو منسوب إليه، أقر بتحرشه بالمجني عليه وعرضه عليه 500 ريال مقابل تمكينه من فعل الفاحشة به، وأحالت

السلطات الأمنية المدعى عليه للمحكمة الجزائية للحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما بدر منه، فقضت المحكمة بعقابه 40 يوما، و70 جلدة على دفعتين.