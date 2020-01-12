الرئيس الكازاخستاني يعلق على اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية

قال الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، الأحد، إن اعتراف إيران بخطئها في تحطم الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران يعد قرارًا ذا أهمية كبيرة، وكتب توكاييف على "تويتر": "اعتراف السلطات الإيرانية بالذنب في حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة العديد من المواطنين في عدد من الدول هو قرار مهم".

وأضاف الرئيس الكازاخستاني أن جميع الأطراف يجب أن تكون أكثر تفهما للوضع الحالي من أجل الحد من التوترات، التي يقع ضحيتها المدنيون؛ بحسب "سبوتنيك انترناشيونال"، وفي يوم الأربعاء الماضي، تحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بالقرب من مطار الإمام الخميني في طهران بعد وقت قصير من إقلاعها. وقتل جميع الأشخاص الـ 176 الذين كانوا على متنها.

ويوم السبت، اعترفت إيران بأن الطائرة الأوكرانية قد تم إسقاطها عن غير قصد من قبل جيش البلاد، وقال قائد قوات الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن جنديا أطلق الصاروخ الذي أسقط الطائرة الأوكرانية، الأربعاء، في طهران، من دون حصوله على تأكيد لأمر الإطلاق بسبب "تشويش" في الاتصالات.

وقال العميد أمير علي حاجي زادة، إن الجندي أعتقد أن الطائرة "صاروخ كروز"، وكان لديه "10 ثوان" لاتخاذ القرار. وأضاف: "كان يمكن أن يقرر إطلاق (الصاروخ) أو عدم الإطلاق، (لكنه) اتخذ القرار الخاطئ"، وأوضح في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي أنه "كان صاروخا قصير المدى انفجر قرب الطائرة الأوكرانية. لذلك تمكنت الطائرة" من مواصلة التحليق لمدة قصيرة، موضحا أنها "انفجرت عندما اصطدمت بالأرض".

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