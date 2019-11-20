مصادر سورية تؤكد مقتل 11 بينهم 7 إيرانيين في ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية في دمشق وريفها
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مصادر سورية تؤكد مقتل 11 بينهم 7 إيرانيين في ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية في دمشق وريفها

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العرب اليوم - مصادر سورية تؤكد مقتل 11 بينهم 7 إيرانيين في ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية في دمشق وريفها

غارات جوية إسرائيلية
دمشق - العرب اليوم

مصادر سورية تؤكد مقتل 11 بينهم 7 إيرانيين في ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية في دمشق وريفها.

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مصادر سورية تؤكد مقتل 11 بينهم 7 إيرانيين في ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية في دمشق وريفها مصادر سورية تؤكد مقتل 11 بينهم 7 إيرانيين في ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية في دمشق وريفها



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