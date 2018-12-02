مقتل 37 مسلحًا من طالبان في إقليم قندهار جنوب أفغانستان

انفجرت حاملة أفراد مدرعة طراز “همفي”، محملة بالتفجرات قبل أوانها، بين مجموعة من عناصر طالبان في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 37 مسلحاً على الأقل، طبقاً لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد.

ويقول المسؤولون المحليون، إن الحادث وقع قرب منطقة معروف بإقليم قندهار.

نقلًا عن البيان