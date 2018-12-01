طائرات أميركية بدون طيار تقصف محكمة لطالبان شمال شرق أفغانستان
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طائرات أميركية بدون طيار تقصف محكمة لطالبان شمال شرق أفغانستان

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العرب اليوم - طائرات أميركية بدون طيار تقصف محكمة لطالبان شمال شرق أفغانستان

طائرات أميركية بدون طيار
كابول - أ ش أ

أعلن الجيش الأفغاني, اليوم السبت, أن طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأمريكية في أفغانستان, قصفت إحدى المحاكم التابعة لطالبان بإقليم كابيسا شمال شرق البلاد, مما أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 4 من عناصر الحركة.

وصدر بيان عن فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغاني , جاء فيه إن طائرات دون طيار تابعة لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قصفت, أمس الجمعة, محكمة لحركة طالبان في مديرية نجراب بإقليم كابيسا, ما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين وإصابة اثنين آخرين على الأقل.

ولم تعلق حركة طالبان حتى الآن على غارات التحالف التي استهدفت إحدى محاكمها في الإقليم الذي كان يتسم بالهدوء النسبي, حتى بدأ الوضع الأمني في التدهور مؤخرا, وسط محاولات مستمرة من مسلحي الحركة وغيرهم من العناصر المناوئة للحكومة الأفغانية لتوسيع نطاق تمردهم.

يشار إلى أن حركة طالبان تقيم في المناطق التي تسيطر عليها, محاكم خاصة بها, كما تقيم معتقلات تابعة لها.

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طائرات أميركية بدون طيار تقصف محكمة لطالبان شمال شرق أفغانستان طائرات أميركية بدون طيار تقصف محكمة لطالبان شمال شرق أفغانستان



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طائرات أميركية بدون طيار تقصف محكمة لطالبان شمال شرق أفغانستان طائرات أميركية بدون طيار تقصف محكمة لطالبان شمال شرق أفغانستان



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