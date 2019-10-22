كلمة لأردوغان قبيل توجهه إلى روسيا بخصوص العملية العسكرية بشمال شرقي سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه إذا لم تف الولايات المتحدة بوعودها لتركيا فسنواصل عملياتنا في شمال شرقي سوريا بشكل أقوى، وأكد أردوغان، الذي من المنتظر أن يزور روسيا، اليوم الثلاثاء، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيناقش مع الرئيس بوتين كيفية قيام اللجنة الدستورية السورية بإحراز تقدم ملموس.

وشدد أردوغان في هذا السياق، على أن روسيا وتركيا متفقتان على محاربة كل أشكال الإرهاب.