وفاة 4 أشخاص إثر وقوع انفجار في منتجع تزلج ببولندا

قال متحدث باسم الشرطة المحلية، الخميس، إن أربعة أشخاص قتلوا في انهيار مبنى مكوّن من ثلاثة طوابق، في منتجع شتيرك البولندي للتزلج، أمس الأربعاء، بعد انفجار غاز.

وعثر على جثث ثلاثة بالغين وطفل حتى الآن تحت الأنقاض، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف المتحدث، أن نحو ثمانية أشخاص كانوا بالمبنى، ورجال الإطفاء يواصلون البحث عن ضحايا آخرين.وذكرت التلفزيون البولندي أن نحو مئة من رجال الإطفاء و50 من أفراد الشرطة يعملون في الموقع.