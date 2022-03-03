سيعقد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم (الخميس) قمة افتراضية مع القادة الآخرين في التحالف الرباعي للحوار الأمني (كواد) الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، حسبما أعلنت نيودلهي.ويأتي البيان الصادر عن وزارة الخارجية الهندية بعد يوم على محادثة بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي الثانية بينهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية