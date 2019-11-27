تظاهر الآلاف وسط تل أبيب دعما لنتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين أمس الثلاثاء وسط تل أبيب، تعبيرا عن دعمهم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات جنائية في ثلاث قضايا فساد.

ونظمت المظاهرة التي شارك فيها نحو خمسة آلاف شخص أمام متحف تل أبيب الليلة الماضية تلبية لنداء وجهه نتنياهو لأنصاره، وكان المحتجون يرفعون شعارات مناوئة للشرطة والنيابة العامة متهمين إياهما بـ"الابتزاز" و"البلطجة".

وتم تعليق لافت كبيرة على منصة تجمع الاحتجاج كتب عليها "فلنوقف الانقلاب السلطوي".

وشارك في المظاهرة عدة مسؤولين ونواب عن حزب نتنياهو "الليكود"، بمن فيهم وزيرة الثقافة ميري ريغف التي وجهت انتقادات للنظام القضائي في إسرائيل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" بأن طاقم القناة الـ11 الذي كان يعمل على تغطية الفعالية تعرض للاعتداء من خلال توجيه الشتائم والبصق عليه.

واعتبرت وكالة "أسوشيتد برس" أن هذه المظاهرة الكبيرة نظمت بهدف خنق المعارضة داخل "الليكود"، في ظل تقدم النائب جدعون ساعر رسميا بطلب إعادة انتخاب قيادة الحزب، بعد فشل نتنياهو مرتين منذ بداية العام الجاري في تشكيل الحكومة.