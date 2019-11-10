الأردن تعلن السماح للمزارعين الإسرائيليين بالتردد على منطقة الغمر فقط حتى حصاد محاصيلهم
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الأردن تعلن السماح للمزارعين الإسرائيليين بالتردد على منطقة الغمر فقط حتى حصاد محاصيلهم

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العرب اليوم - الأردن تعلن السماح للمزارعين الإسرائيليين بالتردد على منطقة الغمر فقط حتى حصاد محاصيلهم

منطقة الغمر
عمان - العرب اليوم

الأردن تعلن السماح للمزارعين الإسرائيليين بالتردد على منطقة الغمر فقط حتى حصاد محاصيلهم.

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الأردن تعلن السماح للمزارعين الإسرائيليين بالتردد على منطقة الغمر فقط حتى حصاد محاصيلهم الأردن تعلن السماح للمزارعين الإسرائيليين بالتردد على منطقة الغمر فقط حتى حصاد محاصيلهم



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