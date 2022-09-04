تحطم مروحية عسكرية سورية شمال شرق مدينة حماة ومقتل طاقمها

أفاد مصدر عسكري سوري بمقتل طاقم مروحية عسكرية جراء تحطمها صباح اليوم الأحد بشمال شرق مدينة حماة في سوريا وقال المصدر العسكري: "سقطت مروحية عسكرية صباح اليوم شمال شرق مدينة حماة خلال مهمة تدريبية نتيجة عطل فني، ما أدى إلى مقتل طاقم المروحية". إلى ذلك قال نشطاء إن طائرة مروحية سقطت صباح اليوم الأحد في منطقة دوار الأربعين في حماة، ولا أنباء عن إصابات.