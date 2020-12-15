أعلنت جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن خطف مئات الطلاب في شمال غرب نيجيريا والسبت، هاجم عشرات المسلحين مدرسة العلوم الثانوية في بلدة كانكرا، بولاية كاتسينا، شمال غربي نيجيريا. ولم يتضح حينها الجهة التي تقف وراء العملية أو عدد الطلاب الذين خُطفوا، لكن شهود عيان ومسؤولين قدّروا أن المدرسة تضم في العادة 800 إلى 1200 طالب وقال المتحدث باسم الشرطة عيسى غامبو، السبت، في بيان، إنه تم إنقاذ أكثر من 200 طالب تم اختطافهم، وسط حديث عن فقدان أكثر من 300.

وفي تسجيل صوتي نُشر اليوم الثلاثاء، أعلن أبو بكر الشكوي، زعيم جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، مسؤولية الحركة عن ما حصل في تلك المدرسة، واختطاف مئات الطلاب، دون أن يذكر أعدادهم وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها نيجيريا مثل هذه العمليات على يد الحركة الإرهابية، إذ تكرر الأمر في 2014 حين جرى اختطاف 276 تلميذة من مدرسة ثانوية في شيبوك، ما أثار موجة تنديد عالمي وتقع ولاية كاتسينا في شمال غرب نيجيريا، على بعد مئات الكيلومترات عن مناطق بوكو حرام التي عادة ما تنشط في تلك المناطق وفي محيط بحيرة تشاد.