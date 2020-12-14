فقدان 333 طالباً جراء هجوم مٌسلح في نيجيريا
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فقدان 333 طالباً جراء هجوم مٌسلح في نيجيريا

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العرب اليوم - فقدان 333 طالباً جراء هجوم مٌسلح في نيجيريا

الجيش النيجيري
أبوجا - العرب اليوم

أعلنت السلطات النيجيرية اليوم، فقدان 333 طالباً جراء الهجوم المسلح على مدرسة للتعليم الثانوي في محافظة كاتسينا شمالي البلاد وقال حاكم المحافظة أمينو بيلو مساري: إنّ المدرسة فقدت 333 من أصل 839 طالباً، مؤكداً أن قوات الجيش أنخرطت في مواجهات مع عصابات في الغابات من أجل العثور على الطلاب المفقودين وهاجم مسلحون قدموا على دراجات نارية مدرسة للتعليم الثانوي في محافظة كاتسينا يوم الجمعة، وبعد تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين والقوات الأمنية، فر مئات الطلاب إلى الغابة المجاورة فيما تعرض قسم منهم للاختطاف.

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فقدان 333 طالباً جراء هجوم مٌسلح في نيجيريا فقدان 333 طالباً جراء هجوم مٌسلح في نيجيريا



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