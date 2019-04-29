حريق ضخم بمستودع للوقود في لندن بعد اشتعال أسطوانات الغاز

كافح 70 من رجال الإطفاء البريطانيين، حريقًا ضخمًا في مستودع للوقود بالعاصمة لندن، حيث اشتعلت أسطوانات الغاز بعد ظهر الأحد، في مشهد مخيف.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن شهود، قولهم إنهم سمعوا "انفجارات" من مكان الحادث على طريق تافيستوك-درايتون، حيث كان يتم تخزين الديزل، وأظهرت لقطات مصورة، سحبًا ضخمة من الدخان الأسود تغطي سماء موقع الحادث.

وقالت متحدثة باسم فرقة الإطفاء إن 15 شخصًا، تم إجلاؤهم قبل وصول 6 سيارات إطفاء إلى الموقع، فيما لا يعتقد أن أحدًا أصيب.