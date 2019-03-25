مقتل طفلة عراقية إثر انهيار منزل نتيجة الأمطار والرياح الشديدة

لقيت طفلة عراقية، الاثنين، مصرعها إثر انهيار منزل في محافظة واسط، التي أعلنت فيها حالة الطوارئ نتيجة الأمطار والرياح الشديدة.

وحذرت خلية الأزمات التابعة ل مجلس الوزراء العراقي من تأثر محافظات ديالى وواسط وكركوك وبغداد ومناطق جنوب العراق من أمطار غزيرة قد تنتج عنها سيول شديدة، مما قد يستدعي إعلان حالة الطوارئ القصوى.

وكان محافظ واسط أعلن حالة الطوارئ في المحافظة وإخلاء بعض القرى القريبة من الحدود مع إيران نتيجة السيول، كما عطلت محافظة بابل الدوام.

وشهدت العراق، نهاية الأسبوع الماضي، كارثة غرق عبارة في الموصل أودت بحياة نحو 100 شخص بينهم نساء وأطفال.