المتظاهرون السودانيون يمنعون موظفي الإذاعة والتليفزيون من الدخول

أفادت فضائية "سكاى نيوز"، صباح اليوم الخميس، نبأ هاما وعاجلا لها، بأن المتظاهرين ب السودان يمنعون موظفي الإذاعة والتليفزيون من الدخول، ودخل المبنى مجموعة من ضباط الجيش.

كما تم اعتقال بكرى صالح نائب الرئيس السودانى عمر البشير.

واحتجز قوات الجيش السوداني الرئيس عمر البشير تحت الإقامة الجبرية.

كما أن مطار الخرطوم تم إغلاقه أمام الملاحة الجوية.

وتم اعتقال الفريق عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني السابق، وسط حركة اعتقالات واسعة لقيادات عسكرية وسياسية في السودان.

وتوقعت مصادر سياسية لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن ضباط الجيش سيعلنون تنحي الرئيس عمر البشير.