جرحى مدنيين جراء قصف القوات الأوكرانية لجمهورية دونيتسك

أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، بإصابة تسعة أشخاص على الأقل جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية. وجاء في بيان المقر: "خلال الـ24 ساعة الماضية، من الساعة 8:00 صباحا يوم 3 سبتمبر حتى الساعة 8:00 صباحا يوم 4 سبتمبر، أصيب 9 مدنيين نتيجة قصف القوات الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".