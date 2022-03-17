خبراء موريتانيون يحققون باختفاء ومقتل عدد من المواطنين في مالي

توجه وفد من الخبراء الموريتانيين إلى العاصمة المالية باماكو، في إطار البعثة المشتركة الموريتانية – المالية المكلفة بالتحقيق في أحداث اختفاء ومقتل عدد من الموريتانيين هناك.ويحقق الخبراء بحادثة مقتل سبعة موريتانيين في يناير الماضي، واختفاء أكثر من 31 موريتانيا مطلع مارس الجاري، مع حوادث أخرى متفرقة، أتهم الجيش المالي بالوقوف خلفها.

وأوضحت الوكالة الموريتانية للأنباء، أن خبراء البلدين سيباشرون مهامهم في مكان الحادث، "طبقا لما تقرر في لقاء الوفدين العالي المستوى في 12 مارس 2022 في نواكشوط".هذا ودارت معارك في الجانب المالي من الحدود، ما بين الجيش المالي ومقاتلي جبهة تحرير ماسينا، التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، فيما تتحدث تقارير وشهود عن وجود مقاتلي "فاغنر" إلى جانب الجيش المالي.