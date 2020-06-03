الصين تسجل إصابة وافدة جديدة بكورونا

سجّلت الصين إصابة وافدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تسجيل حالات عدوى محلية بالفيروس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة الصحة الوطنية الصينية أن الإصابة الجديدة سُجلت في مقاطعة قوانغدونغ، فيما لم تُسجل أي وفاة جديدة من جراء الفيروس.

وكانت الصين قد سجّلت أمس، 83 ألف و21 إصابة مؤكد بالفيروس، من بينها 73 حالة لا تزال تخضع للعلاج، بينما تعافت 78 ألف و314 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 4634 حالة وفاة.