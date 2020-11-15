بعد خسارته للانتخابات ترامب يطلب من الأمريكيين الخروج للتظاهر

أشاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بحدوث ما يمكن إن يكون شرارة في اقتتال داخلي بأمريكا، بدعمه لخروج مئات الآلاف للشوارع لدعمه في واشنطن، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "مئات الآلاف من الناس يظهرون دعمهم في واشنطن، ولن يتسامحوا مع الانتخابات المزورة والفاسدة" كما انتقد الرئيس وسائل الإعلام مرة أخرى، لأنها، برأيه، تنشر أخبارًا كاذبة لا تظهر عدد الأشخاص الذين حضروا المسيرة

وقال بهذا الخصوص: "بدلا من ذلك، يقف مراسلوها في شوارع شبه فارغة، نحن نتعرض للتخويف من قبل الصحافة!" جرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر، وأعلن المرشح الديمقراطي، جوزيف بايدن، سبت الأسبوع الماضي، فوزه في الانتخابات، وهنأه العديد من رؤساء الدول وادعى ترامب أن الانتخابات لم تنته بعد، وهدد باللجوء إلى المحاكم، ومع ذلك، في حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض يوم الجمعة، اعترف الرئيس بأنه قد لا يبقى لفترة ولاية ثانية، لكنه يستمر في المماطلة.