اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن ثمة أدلة مقنعة تثبت حصول تزوير واسع في فرز الأصوات ضمن الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات بينها ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا وقال ترامب، في تغريدة عبر "تويتر" مساء السبت: "هناك أدلة مقنعة على تزوير واسع النطاق يخص نتائج التصويت وتثبت بشكل قاطع أن مراقبينا ومتابعينا الانتخابيين الجمهوريين لم يسمح لهم بحضور غرف فرز الأصوات وشدد ترامب على أن هذا "التزوير" حصل في "ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا وولايات أخرى"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "غير دستوري".