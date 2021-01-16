فيسبوك يحصن واشنطن في يوم تنصيب بادين
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فيسبوك يحصن واشنطن في يوم "تنصيب بادين"

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العرب اليوم - فيسبوك يحصن واشنطن في يوم "تنصيب بادين"

الكونجرس الأميركي
واشنطن - العرب اليوم

قرر موقع فيسبوك، حظر جميع الإعلانات المرتبطة بتنظيم فعاليات قرب الكونجرس والبيت الأبيض في واشنطن، يوم تنصيب جو بايدن رئيسا ورفعت السلطات الأمريكية من مستوى إجراءاتها الأمنية، استعدادا لحفل التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني الجاري. وفي الأيام القليلة الماضي، تصاعدت الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للخروج في مظاهرات يوم تنصيب.

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فيسبوك يحصن واشنطن في يوم تنصيب بادين فيسبوك يحصن واشنطن في يوم تنصيب بادين



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