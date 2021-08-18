فرنسا أجلت من كابول الى أبوظبي 216 شخصا بينهم 184 أفغانياً
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فرنسا أجلت من كابول الى أبوظبي 216 شخصا بينهم 184 أفغانياً

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العرب اليوم - فرنسا أجلت من كابول الى أبوظبي 216 شخصا بينهم 184 أفغانياً

فرنسا أجلت من كابول الى أبوظبي 216 شخصا بينهم 184 أفغانياً
كابول - العرب اليوم

 فرنسا أجلت من كابول الى أبوظبي 216 شخصا بينهم 184 أفغانياً

 

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فرنسا أجلت من كابول الى أبوظبي 216 شخصا بينهم 184 أفغانياً فرنسا أجلت من كابول الى أبوظبي 216 شخصا بينهم 184 أفغانياً



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