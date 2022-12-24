ارتفاع حصيلة ضحايا حريق دار رعاية المسنين في كيميروفو الروسية إلى 20 شخصا

لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم، امس الجمعة، نتيجة حريق اندلع في دار لرعاية المسنين في مدينة كيميروفو الروسية. وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية "وفقا لأحدث البيانات قتل 20 شخصا"