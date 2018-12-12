اقتراع داخل البرلمان البريطاني على سحب الثقة من تيريزا ماي

توصل نواب من حزب المحافظين، الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى إجراء تصويت على سحب الثقة منها اليوم الأربعاء، بعد تأجيل التصويت على مشروعها للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

نقلًا عن سبوتنيك