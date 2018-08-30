نائب الرئيس الأمريكي و الرئيس الأفغاني يناقشان الجهود المبذولة لبدء عملية سلام في أفغانستان



أجرى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس محادثة هاتفية مع الرئيس الأفغاني أشرف غني ، تناولت الوضع الأمني في أفغانستان والجهود المبذولة لبدء عملية السلام فيها .

وذكر بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض اليوم أن الجانبين ناقشا أيضا تأثيرات استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال العام الماضي على جنوب آسيا.

وطبقا للبيان، أكد نائب الرئيس الأمريكي التزام الولايات المتحدة الدولي للشراكة مع الحكومة الأفغانية وقواتها المسلحة وتوفير الدعم لها ، كما ناقش الجانبان الانتخابات البرلمانية المقبلة والحاجة إلى الإدماج السياسي لتحقيق الاستقرار والفعالية للحكومة الأفغانية على المدى الطويل .