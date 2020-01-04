الحشد الشعبي يتراجع عن اتهام واشنطن لم نتعرض لضربة أميركية
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"الحشد الشعبي يتراجع عن اتهام واشنطن" لم نتعرض لضربة أميركية

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العرب اليوم - "الحشد الشعبي يتراجع عن اتهام واشنطن" لم نتعرض لضربة أميركية

الحشد الشعبي
بغداد - العرب اليوم

تراجعت ميليشيات الحشد الشعبي عن اتهامها للولايات المتحدة باستهداف قافلة طبية تابعة لها شمالي بغداد، في الساعات الأولى من صباح السبت، بعد نفي واشنطن وقيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي.

وقالت الميليشيات الموالية لإيران في بيان، إن قافلته الطبية في التاجي لم تتعرض لضربة جوية أميركية.

وجاء بيان الحشد في أعقاب نفي مشابه من قيادة العمليات المشتركة العراقية لما تناقلته بعض وسائل الإعلام، عن غارة جوية أميركية استهدفت رتلا طبيا للحشد الشعبي في منطقة التاجي شمالي بغداد.

ودعت القيادة إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات والحذر من بث الشائعات ونشرها خاصة في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق، أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، السبت، أنه لم ينفذ أي ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقال متحدث باسم التحالف في تغريدة على "تويتر": "التحالف لم ينفذ ضربات جوية قرب معسكر التاجي خلال الأيام الماضية".

وفي وقت سابق من صباح السبت، أسفرت ضربات جوية على فصيل من ميليشيات الحشد الشعبي قرب معسكر التاجي، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.
 

وذكر التلفزيون الرسمي العراقي أنها كانت ضربات جوية أميركية.
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الحشد الشعبي يتراجع عن اتهام واشنطن لم نتعرض لضربة أميركية الحشد الشعبي يتراجع عن اتهام واشنطن لم نتعرض لضربة أميركية



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