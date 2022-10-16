مقتل 12 شخصا جراء إطلاق نار استهدف حانة في وسط المكسيك

أعلنت الحكومة المكسيكية أن 12 شخصا قتلوا، أمس السبت، جراء إطلاق نار في حانة بمدينة ايرابواتو بولاية غواناخواتو في وسط المكسيك وأكدت السلطات المحلية في بيان لها، على "مقتل 6 رجال و6 نساء" فضلا عن 3 جرحى، فيما لم تحدد هوية المهاجمين أو دوافعهم.