تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بنغلاديش

أعلنت بنغلاديش اليوم عن تسجيل 42 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 888 حالة.

وأفادت وزارة الخدمات الصحية في بيان بتسجيل ألفين و743 إصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 65 ألفا و769 حالة.

وسجلت البلاد حتى اليوم 13.903 حالات شفاء.