تركيا ترسل طائرة طبية إلى الصومال لعلاج المصابين في تفجير مقديشو

وصلت طائرة طبية تركية محملة بالأدوية اليوم الأحد إلى مطار مقديشو الدولي لنقل الجرحى والمساعدة في علاج المصابين جراء التفجير الإرهابي الأخير هناك الذي راح ضحيته أكثر من 90 قتيلا، وقال السفير التركي ف مقديشو، محمد يلماز، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "تركيا أرسلت الطائرة الطبية لنقل مصابي الحالات الحرجة جراء التفحير الانتحاري الذي استهدف تقاطع إكس كونترول جنوبي العاصمة مقديشو .. تركيا تقف إلى جانب الشعب الصومالي في أشد أوقاته".

وأشار السفير إلى أن الطائرة التركية تقل 19 طبيبا من مختلف التخصصات، إلى جانب 2 طن من المستلزمات الطبية العاجلة، منوها بأن معظم الحالات الحرجة للمصابين جراء التفجير يتلقون حاليا العلاج اللازم في مستشفى أردوغان بمقديشو، وندد السفير بأشد العبارات بالتفجير الانتحاري الذي ضرب أمس العاصمة الصومالية مقديشو وتسبب في مقتل العشرات وإصابة حوالي مئة آخرين.

من جهته قدم وزير الأمن الصومالي، محمد أبو بكر اسلو، الشكر لتركيا على وقوفها إلى جانب الصومال في أشد أوقاته، مشيرا إلى أن تركيا أول دولة قدمت هذه المبادرة الإنسانية، وهذا يعكس العلاقات الأخوية بين البلدين.