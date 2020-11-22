طهران تنفي مقتل إيرانيين من فيلق القدس بالغارة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا

رفضت الخارجية الإيرانية اليوم الأحد صحة التقارير التي تحدثت عن مقتل إيرانيين من فيلق القدس خلال الغارة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تواجد إيران في سوريا استشاري ومن يريد الإخلال به سيتلقى ردا حازما.